Ilario Cocciola candidato Sindaco del centrosinistra ad Ortona presenta domani i 74 candidati alle comunali del 25 e 26 Maggio”Domani pomeriggio alle 18, davanti alla sede elettorale di corso Vittorio Emanuele II a Ortona, il candidato del centrosinistra Ilario Cocciola presenterà. Chietitoday.it - Elezioni a Ortona, Ilario Cocciola presenta la sua squadra per le amministrative Leggi su Chietitoday.it candidato Sindaco del centrosinistra addomani i 74 candidati alle comunali del 25 e 26 Maggio”Domani pomeriggio alle 18, davanti alla sede elettorale di corso Vittorio Emanuele II a, il candidato del centrosinistrapresenterà.

