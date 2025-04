Criticità trasfusionali ed informatiche Priorità da risolvere

Criticità che necessitano di una soluzione. Il prezioso e insostituibile patrimonio della sanità veneta che sono i donatori volontari di sangue e plasma, così come le. Trevisotoday.it - Criticità trasfusionali ed informatiche: «Priorità da risolvere» Leggi su Trevisotoday.it Il forte impegno di migliaia di volontari Avis (tra donatori e dirigenti) in tutto il Veneto, sta incontrando negli ultimi anniche necessitano di una soluzione. Il prezioso e insostituibile patrimonio della sanità veneta che sono i donatori volontari di sangue e plasma, così come le.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Criticità del dimensionamento scolastico: preoccupazione per qualità ed efficienza del sistema educativo - Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da parte dei Dirigenti Scolastici DM 107, i quali esprimono forte preoccupazione per le conseguenze del recente dimensionamento scolastico. L’interrogazione parlamentare presentata dalle senatrici Barbara Floridia e Maria Domenica Castellone porta all’attenzione del Governo le criticità di una riforma che sta incidendo profondamente sulla gestione delle scuole italiane. 🔗scuolalink.it

Maltempo, torna la pioggia ed è preallarme in Veneto: Po in piena, criticità anche nei bacini Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige - VENETO - In Veneto scatta il preallarme (fase arancione) a causa del maltempo in arrivo sulla regione. Una nuova fase di piogge interesserà il Veneto nei prossimi giorni, nello... 🔗ilgazzettino.it

Ritrovata Melissa, la 16enne scomparsa a Treviglio: sta bene ed è con la famiglia - È stata ritrovata Melissa, la 16enne di Treviglio di cui non si avevano più notizie dallo scorso 1° febbraio. Era stata l’associazione per le persone scomparse Penelope Lombardia a lanciare l’appello di scomparsa lo scorso 11 aprile. Dopo due mesi di ricerche la giovane è stata fortunatamente ritrovata: è in buone condizioni e si trova insieme alla sua famiglia. Melissa si era allontanata dalla comunità per minori dove viveva: non aveva con sé nè il cellulare nè i documenti. 🔗bergamonews.it

Su questo argomento da altre fonti

Criticità trasfusionali ed informatiche: «Priorità da risolvere»; Il Papa in condizioni critiche. Ossigeno e trasfusioni; Papa Francesco, «le condizioni restano critiche, c'è un'iniziale insufficienza renale. Fornite trasfusioni e ossigeno, ma è vigile»; Santa Sede: Il Papa ha avuto crisi asmatica, sottoposto a trasfusione per anemia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online