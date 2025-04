Lana Del Rey ha presentato a sorpresa tre inediti a Stagecoach

Stagecoach, il più importante festival country della West Coast, Lana Del Rey ha presentato a sorpresa tre brani inediti. I tre pezzi sembrerebbero intitolarsi Husband of Mine, 57.5 e Quiet in the South, e la cantautrice ha aperto il suo set proprio con il primo, una ballad lenta e malinconica. A incuriosire maggiormente il pubblico è stata tuttavia 57.5, canzone in cui Lana ha svelato (ironicamente o no?) di aver baciato la star del country-pop a stelle e strisce Morgan Wallem. La scaletta del suo live è stata una perfetta fusione tra singoli storici del suo repertorio e musica più recente. Di seguito, l'intera setlist:Husband of MineHenry, Come OnStand By Your Man (cover di Tammy Wynette)Cowboy Songs (cover di George Birge, ospite come lead singer)RideVideo GamesNorman F-in RockwellArcadiaLet the Light In (con The Secret Sisters)Quiet in the SouthBluebirdSummertime Sadness57.

