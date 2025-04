Arnaldi si sbarazza in due set di Djokovic al Masters di Madrid All’inizio ho cercato solo di non farmela sotto

Djokovic. È ancora un'eresia dirlo ma il Joker ha iniziato da tempo il viale del tramonto della sua carriera. Questa volta lo scalpo del campione serbo se lo prende un'italiano (un altro) e si tratta di Matteo Arnaldi che al Master di Madrid si sbarazza in due set di Novak: 6-3, 6-4. Si qualifica così per il terzo turno del torneo. Arnaldi: «So che lui non è al meglio ma io ho dovuto giocare il miglior tennis» Subito dopo il match Arnaldi ha dichiarato: «Il mio idolo Novak, ero scontento solo di poterlo affrontare. Mi ero solo allenato con lui, questa la prima partita ufficiale e l'ho pure battuto. So che lui non è al meglio ma io ho dovuto giocare il miglior tennis. All'inizio ho cercato solo di non farmela sotto, All'inizio non sai cosa aspettarti. Ho cercato di scambiare un po', di farlo sbagliare un po'.

