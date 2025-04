Infortunio Vlahovic gli aggiornamenti sulle sue condizioni Quando torna in campo e quali partite della Juventus salta il serbo

Infortunio Vlahovic: le novità sulle sue condizioni. Quando torna in campo e quali partite della Juventus salta l'attaccante

Igor Tudor ha perso un altro pezzo in vista della partita di domani della Juve contro il Monza. A causa di un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra, Dusan Vlahovic salterà la sfida in programma alle 18.00 all'Allianz Stadium.

Quando torna dunque l'attaccante serbo? Nel mirino c'è il big match di domenica prossima al Dall'Ara contro il Bologna, autentico spareggio Champions League. Vlahovic spera di recuperare per quella partita.

