Napoli Anguissa la chiave nuovo rinforzo per Conte

Napoli. Antonio Conte ha chiesto di mettere da parte tutte le voci di calciomercato e le indiscrezioni sul proprio futuro per pensare solamente al campionato e al primo posto. Ma, nonostante questo, le notizie non si fermano e tra i calciatori che sembrano destinati a lasciare i partenopei c'è Anguissa. Il centrocampista starebbe spingendo per cambiare squadra già nel prossimo calciomercato. Il rinnovo unilaterale da parte degli azzurri non consente di trasferirsi a parametro zero, ma ci sono delle valutazioni sulla possibilità di trovare una nuova soluzione magari vantaggiosa dal punto di vista economico per gli azzurri.

Napoli, Anguissa favorito su Gilmour. Sarebbe stato meglio avere Conte in panchina ma è squalificato (Sky) - L’inviato di Sky Sport a castel Volturno, Massimo Ugolini, sulle ultime notizie alla vigilia della trasferta del Napoli a Bologna. Non ci sarà Conte in panchina, squalificato. La sua squadra sarà diretta dal vice Stellini. Il Napoli ha battuto tutte le prossime avversarie, compreso il Bologna Le parole di Ugolini: «Le statistiche raccontano di risultati positivi conquistati da Stellini quando ha dovuto sostituire Conte. 🔗ilnapolista.it

Serie A, la 31ª giornata si chiude con Bologna-Napoli: chiave per l’Inter - Sarà un lunedì di fuoco anche in chiave Inter: la trentunesima giornata di Serie A vede come ultimo posticipo Bologna-Napoli. E non c’è bisogno di spiegare il valore che abbia in ottica classifica, dopo lo spreco di sabato contro il Parma. SERIE A 2024-2025 – 31ª GIORNATA Bologna-Napoli lunedì 7 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Genoa-Udinese 1-0 77? Zanoli Monza-Como 1-3 5? Dany Mota (M), 16? Ikoné, 39? Diao, 51? Vojvoda Parma-Inter 2-2 15? Darmian (I), 45? M. 🔗inter-news.it

Ventura: “La chiave di questo Napoli è McTominay - Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole. Ventura: “Nessuno pensava che il Napoli potesse competere fino all’ultimo per lo Scudetto” “Tanti italiani nel Napoli di Conte? Mi fa piacere anche perchè Spalletti può sfruttarli tutti, poi se c’è anche il connubio dei risultati sarebbe tutto perfetto. Napoli di Conte come l’Italia di Bearzot? Gli accostamenti fanno parte del chiacchiericcio del calcio e ci stanno, ma parliamo di ere diverse. 🔗terzotemponapoli.com

