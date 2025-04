Judo Asya Tavano di bronzo nei 78 kg agli Europei di Podgorica

Asya Tavano aveva voglia di riscattarsi dopo un’esperienza olimpica negativa in cui non era riuscita a esprimersi come avrebbe voluto. Gli Europei di Judo a Podgorica (Montenegro) le hanno dato la possibilità di rifarsi e per la terza volta in carriera ha ottenuto la medaglia di bronzo.Nei +78 kg femminili, l’azzurra ha centrato quest’obiettivo, portando a otto il computo complessivo delle medaglie vinte dall’Italia in questa competizione. Una grande prestazione di Tavano, opposta all’olandese Marit Kamps. Un match che Asya ha comandato fin dalle prime battute, cercando spesso le prese al bavero per evidenziare la passività della propria avversaria. Cosa che si è verificata puntualmente, in quanto Kamps ha ricevuto due shido. Tuttavia, la nostra portacolori ha trovato anche la forza di lavorare molto bene a terra la propria rivale e di effettuare uno splendido osaekomi. Oasport.it - Judo, Asya Tavano di bronzo nei +78 kg agli Europei di Podgorica! Leggi su Oasport.it La chiusura del cerchio.aveva voglia di riscattarsi dopo un’esperienza olimpica negativa in cui non era riuscita a esprimersi come avrebbe voluto. Glidi(Montenegro) le hanno dato la possibilità di rifarsi e per la terza volta in carriera ha ottenuto la meda di.Nei +78 kg femminili, l’azzurra ha centrato quest’obiettivo, portando a otto il computo complessivo delle mede vinte dall’Italia in questa competizione. Una grande prestazione di, opposta all’olandese Marit Kamps. Un match cheha comandato fin dalle prime battute, cercando spesso le prese al bavero per evidenziare la passività della propria avversaria. Cosa che si è verificata puntualmente, in quanto Kamps ha ricevuto due shido. Tuttavia, la nostra portacolori ha trovato anche la forza di lavorare molto bene a terra la propria rivale e di effettuare uno splendido osaekomi.

