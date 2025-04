Rapina choc chiede soldi alla commessa poi le rompe una bottiglia in testa

Rapinatore di origine straniera. L’aggressione è avvenuta oggi intorno alle 14.45 nella profumeria Marionnaud nella piazza dove si affaccia il Comune.Un uomo è entrato per chiedere soldi e al primo rifiuto ha dato in escandescenze. Ha quindi spaccato una bottiglia di birra in testa a una commessa e poi ha ferito con un punteruolo la mano a un’altra dipendente accorsa in aiuto della collega. L’uomo è stato fermato dalla polizia. Lanazione.it - Rapina choc: chiede soldi alla commessa, poi le rompe una bottiglia in testa Leggi su Lanazione.it Pontedera, 26 aprile 2025 – Paura in un negozio del centro di Pontedera, ferite due commesse da untore di origine straniera. L’aggressione è avvenuta oggi intorno alle 14.45 nella profumeria Marionnaud nella piazza dove si affaccia il Comune.Un uomo è entrato perree al primo rifiuto ha dato in escandescenze. Ha quindi spaccato unadi birra ina unae poi ha ferito con un punteruolo la mano a un’altra dipendente accorsa in aiuto della collega. L’uomo è stato fermato dpolizia.

Approfondimenti da altre fonti

Rapina choc a casa della consigliera Angela Galbiati, uno dei malviventi chiede di patteggiare cinque anni - Biassono (Monza Brianza), 11 aprile 2025 - Ha chiesto di patteggiare la pena di 5 anni per la brutale rapina nella notte nel giugno scorso in casa di Angela Galbiati, capogruppo in Consiglio comunale della lista di minoranza Biassono Civica, che ha rischiato di venire soffocata con un cuscino nella sua camera da letto. A concordarlo con la Procura di Monza è stato un cileno 30enne, che è stato identificato dai carabinieri. 🔗ilgiorno.it

Roma, rapina choc in gioielleria: ladri sfondano a martellate la vetrina - Roma, 26 febbraio 2025 – Rapina choc ieri poco prima delle 19 in una gioielleria nella zona di Monte Mario a Roma. Tre persone con i volti coperti da passamontagna e tute bianche hanno sfondato a colpi di martello la vetrina esterna del negozio in via Vincenzo Troya, portando via bracciali e orecchini di valore. Al momento della rapina il titolare del negozio era all’interno e ha cercato di difendere i preziosi con un bastone ma i rapinatori sono riusciti a fuggire con il bottino nello zaino lasciando a terra il martello e due ombrelli. 🔗ilfaroonline.it

Pistola puntata contro padre e figlio, rapina choc a Ghedi: banditi in fuga con le casseforti - Ghedi (Brescia), 11 febbraio 2025 – Terrore per due famiglie imparentate tra loro a Ghedi, in bassa bresciana. Domenica sera, difatti, sono entrambe state prese di mira da una banda di rapinatori quasi sicuramente di origini straniere dato che parlavano con un forte accento dell’est Europa. I fatti sono accaduti a Palazzina di Ghedi a casa della famiglia Traversi. Attorno alle 19 la banda si è introdotta nell’appartamento di Gianni Traversi, che era assente. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Rapina choc: chiede soldi alla commessa, poi le rompe una bottiglia in testa; Rapinarono la consigliera di Biassono, Angela Galbiati: pene pesanti per due fratellastri; Giovane accoltellato al Novi Sad. Entra in pizzeria e chiede aiuto. L’ipotesi: una rapina finita male; Tassista accoltellato a Bari chiede 300mila euro di risarcimento danni agli aggressori. 🔗Cosa riportano altre fonti

Potenza, rapina cellulare e chiede soldi per restituzione: fermato un uomo - POTENZA - Un uomo è stato fermato dalla Polizia, a Potenza, dopo aver sottratto «violentemente» un cellulare a una donna e aver ottenuto denaro per restituirlo. Il fatto è avvenuto nei pressi ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

La strangola per farsi trasferire soldi dal wallet del telefonino, poi le spara in testa - I passanti hanno trovato in strada la donna, 46 anni, che insanguinata chiedeva aiuto: ora è ricoverata in fin di vita ... 🔗today.it

Rapina a Melissano, il racconto choc del tabaccaio: «Colpito con la pistola. Poi calci e pugni» - «L’uomo armato, preso dalla foga e forse innervosito dalla mia reazione, ha iniziato a urlare “soldi, soldi ... è stato vittima di una rapina, perpetrata con violenza, anche fisica, ai ... 🔗quotidianodipuglia.it