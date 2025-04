Salvato dall’arresto cardiaco con dieci scariche di defibrillatore Una corsa contro il tempo

corsa contro il tempo quella condotta dal personale sanitario dell’emergenza urgenza della centrale operativa territoriale del 118 di Arezzo per salvare la vita a un uomo di 53 anni colpito da arresto cardiaco. Una storia fortunatamente a lieto fine, quella che giunge dalla provincia di Arezzo.L’intervento è scattato a Bucine dove il paziente, che aveva chiamato il 112 spiegando di avere un dolore toracico, è stato soccorso da una ambulanza infermieristica 118 con sede a Montalto e con in turno l’équipe della Misericordia della Valdambra.Il paziente all’arrivo dell’ambulanza era ancora cosciente e subito dopo ha avuto un arresto cardiaco che è stato prontamente riconosciuto. Il team infermieristico del 118 ha immediatamente avviato le manovre salvavita, praticando ben dieci scariche di defibrillatore e utilizzando il dispositivo Lucas, un massaggiatore automatico, per garantire il mantenimento di un’efficace attività cardiaca artificiale durante le operazioni di soccorso. Lanazione.it - Salvato dall’arresto cardiaco con dieci scariche di defibrillatore: “Una corsa contro il tempo” Leggi su Lanazione.it Bucine (Arezzo), 26 aprile 2025 – E’ stata una vera e propriailquella condotta dal personale sanitario dell’emergenza urgenza della centrale operativa territoriale del 118 di Arezzo per salvare la vita a un uomo di 53 anni colpito da arresto. Una storia fortunatamente a lieto fine, quella che giunge dalla provincia di Arezzo.L’intervento è scattato a Bucine dove il paziente, che aveva chiamato il 112 spiegando di avere un dolore toracico, è stato soccorso da una ambulanza infermieristica 118 con sede a Montalto e con in turno l’équipe della Misericordia della Valdambra.Il paziente all’arrivo dell’ambulanza era ancora cosciente e subito dopo ha avuto un arrestoche è stato prontamente riconosciuto. Il team infermieristico del 118 ha immediatamente avviato le manovre salvavita, praticando bendie utilizzando il dispositivo Lucas, un massaggiatore automatico, per garantire il mantenimento di un’efficace attività cardiaca artificiale durante le operazioni di soccorso.

