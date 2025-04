Kean gioca Fiorentina Empoli Le ultime novità sull’attaccante

Fiorentina continua ad essere tema principale la situazione di Kean. Di seguito riportate le ultime novità sull'attaccante se giocherà o meno il match in programma

La Fiorentina nella scorsa partita contro il Cagliari ha dovuto fare a meno dell'attaccante Kean. Il motivo dell'assenza dell'ex bianconero è legato a motivi familiari.

Pur senza di lui, giocatore ormai fondamentale nell'undici titolare, la Viola è riuscita ad avere la meglio sul Cagliari nel recupero dello scorso turno di Serie A. I tifosi della Fiorentina, però, in questo momento si chiedono se il loro bomber sarà disponibile per la prossima partita in campionato.

Fiorentina-Empoli, Kean non ci sarà

La Fiorentina per la trentaquattresima giornata di campionato deve affrontare l'Empoli domani, sabato 27 aprile alle ore 15.00. Come detto precedentemente, già contro il Cagliari Kean non ha fatto parte dell'elenco dei convocati.

