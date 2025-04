Alla rotonda bloccano l’auto dietro di loro e pestano il conducente

Alla rotatoria tra viale Brodolini, via Benadduci e viale della Repubblica, vicino al supermercato Coop, un'auto si è fermata all'improvviso bloccando quella dietro.Secondo le ricostruzioni, due kosovari sono scesi da una Ford Focus e hanno picchiato, anche con l'uso di un grosso attrezzo da lavoro, il conducente dell'Audi retrostante. Un connazionale di mezza età, sulla sessantina.Le immagini della videosorveglianza del circuito cittadino sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tolentino, che stanno svolgendo le indagini supportati dagli agenti della Polizia locale. Da chiarire sia la dinamica che le motivazioni dello scontro. Alla base potrebbe esserci un regolamento di conti (non legato però al mondo dell'edilizia, come accaduto invece nelle risse tra gli operai egiziani della ricostruzione).

