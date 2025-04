Cosa si sono detti Trump e Zelensky ai funerali di Papa Francesco

Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insieme, pochi istanti prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco. L’immagine, scattata all’interno della Basilica di San Pietro, ha catturato i due leader mentre si intrattenevano in un colloquio privato. L’incontro, confermato dall’agenzia Associated Press, si è svolto in un clima solenne e carico di significato simbolico.Cosa si sono detti Trump e ZelenskySecondo quanto riportato da Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Trump e Zelensky si sono incontrati per circa 15 minuti, definendo la discussione “molto produttiva“. Cheung ha precisato che “seguiranno ulteriori dettagli sull’incontro”. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha commentato: “Non servono parole per descrivere l’importanza di questo incontro storico. Quifinanza.it - Cosa si sono detti Trump e Zelensky ai funerali di Papa Francesco Leggi su Quifinanza.it Una foto destinata a rimanere nella storia ritrae il presidente degli Stati Uniti Donalde il presidente ucraino Volodymyrinsieme, pochi istanti prima dell’inizio deidi. L’immagine, scattata all’interno della Basilica di San Pietro, ha catturato i due leader mentre si intrattenevano in un colloquio privato. L’incontro, confermato dall’agenzia Associated Press, si è svolto in un clima solenne e carico di significato simbolico.siSecondo quanto riportato da Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della Casa Bianca,siincontrati per circa 15 minuti, definendo la discussione “molto produttiva“. Cheung ha precisato che “seguiranno ulteriori dettagli sull’incontro”. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha commentato: “Non servono parole per descrivere l’importanza di questo incontro storico.

Se ne parla anche su altri siti

Bagnaia-Dall’Igna: cosa si sono detti e le frasi del fine settimana - Il Mondiale MotoGP si è aperto con lo schiacciante dominio inscenato da Marc Marquez nel GP di Thailandia: il fuoriclasse spagnolo, alla sua prima stagione con la Ducati ufficiale, ha giganteggiato sul circuito di Buriram ed è riuscito a firmare la doppietta, imponendosi sia nella Sprint Race del sabato che nel Gran Premio della domenica. Francesco Bagnaia non è riuscito a tenere il passo del suo compagno di scuderia, accontentandosi di un doppio terzo posto che indubbiamente non può soddisfarlo. 🔗oasport.it

Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump: oggi JD Vance in Italia - Il vertice tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha portato principalmente una soddisfazione diplomatica per la presidente del Consiglio: l'impegno del tycoon a venire in Italia, e forse anche a incontrare i vertici dell'Ue per trattare sui dazi. Oggi il vicepresidente Usa JD Vance è a Roma, e incontrerà Meloni con Tajani e Salvini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ucraina, Zelensky annuncia: “Sentirò oggi Trump per sapere cosa si sono detti con Putin. Ma non faremo concessioni territoriali alla Russia” - Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato l’intenzione di tenere un colloquio telefonico con Donald Trump per saperne di più sulla telefonata intercorsa ieri tra il l’inquilino della Casa bianca e il leader della Russia, Vladimir Putin, ribadendo però che Kiev non intende fare concessioni territoriali a Mosca. “Oggi avrò un colloquio con il presidente Trump”, ha detto Zelensky durante una conferenza stampa tenuta a Helsinki a margine del suo incontro con il presidente della Finlandia, Alexander Stubb. 🔗tpi.it

Cosa riportano altre fonti

Trump e Zelensky, incontro lampo a San Pietro prima dei funerali di Papa Francesco. La Casa Bianca: Incontro profiettevole; Ma allora che cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump?; Cosa si sono detti (anche sull’energia) Giorgia Meloni e Donald Trump; Com’è andato l’incontro tra Meloni e Trump. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cosa si sono detti Trump e Zelensky? La storica foto nella basilica di San Pietro - Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati, il 26 aprile, ai margini dei funerali di Papa Francesco. 🔗tag24.it

Funerali Papa Francesco, svelato il faccia a faccia tra Trump e Zelensky: ecco cosa si sono detti - L'immagine del colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ai funerali di Papa Francesco è già diventata iconica. 🔗abruzzo.cityrumors.it

Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump: oggi JD Vance in Italia - Il vertice tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha portato principalmente una soddisfazione diplomatica per la presidente del Consiglio: l'impegno del tycoon ... 🔗fanpage.it