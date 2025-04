Terrificante incidente a 375 km orari alla Indy500 l8217ex F1 Takuma Sato ne esce incredibilmente illeso

Sato - che vanta 7 stagioni in Formula 1 e 90 GP disputati - è stato protagonista di un tanto spettacolare quanto spaventoso incidente nei test pre-gara della 500 miglia di Indianapolis 2025. In testacoda a 375km/h ha sbattuto sulle barriere con una forza di 94G, assimilabile ad un incidente aereo: "Solo qualche contusione" ha poi scritto, "ringrazio chi ha lavorato sulla sicurezza" Leggi su Fanpage.it Takumo- che vanta 7 stagioni in Formula 1 e 90 GP disputati - è stato protagonista di un tanto spettacolare quanto spaventosonei test pre-gara della 500 miglia di Indianapolis 2025. In testacoda a 375km/h ha sbattuto sulle barriere con una forza di 94G, assimilabile ad unaereo: "Solo qualche contusione" ha poi scritto, "ringrazio chi ha lavorato sulla sicurezza"

