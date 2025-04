Juve Monza cosa è successo negli ultimi due incontri all’Allianz Stadium Quella curiosità accomuna le due squadre

Juve Monza: cosa è capitato negli ultimi due match all’Allianz Stadium. Quella curiosità incrocia le due squadreAttraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le statistiche in vista del match contro il Monza, in programma domani alle ore 18.00.Ciascuna delle due sfide all’Allianz Stadium tra i bianconeri e i lombardi in Serie A – entrambe giocate nel girone di ritorno – sono terminate con il punteggio di 2-0: la prima a favore dei brianzoli, il 29 gennaio 2023, e la seconda per i padroni di casa, lo scorso 25 maggio. .com Juventusnews24.com - Juve Monza: cosa è successo negli ultimi due incontri all’Allianz Stadium. Quella curiosità accomuna le due squadre Leggi su Juventusnews24.com è capitatodue matchincrocia le dueAttraverso il proprio sito ufficiale, laha reso note le statistiche in vista del match contro il, in programma domani alle ore 18.00.Ciascuna delle due sfidetra i bianconeri e i lombardi in Serie A – entrambe giocate nel girone di ritorno – sono terminate con il punteggio di 2-0: la prima a favore dei brianzoli, il 29 gennaio 2023, e la seconda per i padroni di casa, lo scorso 25 maggio. .com

Cosa riportano altre fonti

Infortunio Vlahovic, oggi gli esami dopo il problema alla coscia accusato in Parma Juve: le sue condizioni e cosa filtra verso il Monza - di Redazione JuventusNews24Infortunio Vlahovic, oggi gli esami dopo il problema alla coscia: ecco come sta l’attaccante serbo. I dettagli Oltre al danno la beffa. Dopo una prestazione molto difficile nel primo tempo di Parma–Juve, Dusan Vlahovic ha accusato un problema alla coscia anteriore destra costringendo Tudor al cambio dopo 45?. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il serbo sarà sottoposto agli esami oggi, giovedì 24 aprile, per capire l’entità del fastidio con la speranza di recuperarlo per il match contro il Monza. 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve: subito testa al Monza dopo la sconfitta contro il Parma. Su cosa ha lavorato oggi Tudor, il report ufficiale dalla Continassa - di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve: bianconeri subito in campo dopo la sconfitta contro il Parma. Su cosa ha lavorato oggi Tudor, il report ufficiale dalla Continassa Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno, il giorno dopo la sconfitta col Parma e in vista della partita di domenica all’Allianz Stadium contro il Monza. Come sempre, nei giorni dopo gara, scarico per i giocatori maggiormente impiegati in partita, mentre il resto del gruppo ha lavorato, in particolare, in una serie di partitelle a tema, con focus sulla fase di ... 🔗juventusnews24.com

Juve Monza, per la gara prevista domenica nasce l’iniziativa “Road to Allianz Stadium”: in cosa consiste e come funziona! - di Redazione JuventusNews24Juve Monza, in vista della gara di domenica viene promossa l’iniziativa “Road to Allianz Stadium”: tutti i dettagli nel comunicato ufficiale! Juve Monza sarà l’occasione per testare una nuova iniziativa della Vecchia Signora. Per la sfida, prevista domenica, 27 aprile 2025 alle ore 18:00, nascerà “Road to Allianz Stadium“. Nel comunicato che segue, vediamo in cosa consiste questa iniziativa e come funziona. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Prossimo turno Serie A, 33ª Giornata: date e orari Sky e DAZN; Orsolini segna e s’infortuna in Bologna-Monza: cosa è successo, Juventus a rischio; ?? Il PAGELLONE della 32?: Monza e Fiorentina ??, Inter, Napoli e Juve ??. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne