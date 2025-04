Funerali Papa Francesco i numeri della rete Post Zelensky su Trump al top per interazioni

Post pubblici su Instagram e Facebook con la parola chiave 'Funeral', 'Papa' e 'Pope'. E' quanto emerge dall'instant mood Arcadia sul "Funerale di Papa Francesco: i numeri della rete". Le tre parole chiave 'Papa', 'Pope' e 'Funeral' hanno incassato solo oggi nelle . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Sono 2.883.654 le reaction totali raccolte nelle ultime 12 ore daipubblici su Instagram e Facebook con la parola chiave 'Funeral', '' e 'Pope'. E' quanto emerge dall'instant mood Arcadia sul "Funerale di: i". Le tre parole chiave '', 'Pope' e 'Funeral' hanno incassato solo oggi nelle .

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

Funerali di Papa Francesco, i numeri e il dietro le quinte della funzione a San Pietro - Oltre 400 mila fedeli, 170 vip stranieri e quasi 5 mila sacerdoti hanno dato l’ultimo saluto al Papa. Ecco qualche curiosità ... 🔗milanofinanza.it

Funerali Papa Francesco, i numeri della rete. Post Zelensky su Trump al top per interazioni - Intanto, riporta l'instant mood Arcadia, il thriller politico Conclave ha registrato un'impennata di popolarità dopo la morte di Papa Francesco. Secondo la società di analisi streaming Luminate data, ... 🔗msn.com

Grande partecipazione ai funerali di Papa Francesco ma quelli di Wojtyla furono storici: i numeri record - Ecco quante persone parteciparono ai funerali di Papa Wojtyla e quanti a quelli di Papa Francesco: numeri da capogiro. 🔗tag24.it