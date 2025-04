L’ultima provocazione di Salvuccio Riina ritratto del padre all’asta sui social

Salvuccio Riina e l’omaggio a Totò: un nuovo post sui socialGiuseppe Salvatore Riina, conosciuto come Salvuccio, terzogenito del boss mafioso Totò Riina, torna a far discutere. Con un post pubblicato su Facebook e Instagram, il figlio dell’ex capo di Cosa Nostra ha condiviso un ritratto del padre, raccogliendo centinaia di commenti tra l’entusiasmo dei sostenitori e l’indignazione dell’opinione pubblica.Il gesto non è nuovo: già qualche mese fa, Salvuccio aveva ricordato il padre con immagini e dediche enfatiche. Questa volta, però, c’è una novità: il quadro verrà messo all’asta e il vincitore riceverà il dipinto firmato personalmente dal figlio del boss, con tanto di certificato di autenticità redatto di suo pugno.L’iniziativa dell’asta: un sondaggio tra i followerNon solo esposizione sui social, ma anche coinvolgimento diretto dei suoi follower. Notizieaudaci.it - L’ultima provocazione di Salvuccio Riina: ritratto del padre all’asta sui social Leggi su Notizieaudaci.it e l’omaggio a Totò: un nuovo post suiGiuseppe Salvatore, conosciuto come, terzogenito del boss mafioso Totò, torna a far discutere. Con un post pubblicato su Facebook e Instagram, il figlio dell’ex capo di Cosa Nostra ha condiviso undel, raccogliendo centinaia di commenti tra l’entusiasmo dei sostenitori e l’indignazione dell’opinione pubblica.Il gesto non è nuovo: già qualche mese fa,aveva ricordato ilcon immagini e dediche enfatiche. Questa volta, però, c’è una novità: il quadro verrà messoe il vincitore riceverà il dipinto firmato personalmente dal figlio del boss, con tanto di certificato di autenticità redatto di suo pugno.L’iniziativa dell’asta: un sondaggio tra i followerNon solo esposizione sui, ma anche coinvolgimento diretto dei suoi follower.

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'ultima provocazione di Totti, "lo scudetto a Roma? Servono grandi allenatori e grandi giocatori" - AGI - "Per vincere lo scudetto a Roma servono grandi allenatori, ma soprattutto grandi giocatori. Serve qualcosa in più rispetto a quello vedo, oggi la Roma merita il quinto-sesto posto, non di più". A parlare del momento della Roma è il suo capitano per antonomasia, Francesco Totti, protagonista del programma 'Viva el Futbol', condotto da Adani, Cassano e Ventola. "Alla Roma serve Ancelotti, ma tanto non viene - sottolinea ancora l'ex numero 10 giallorosso - e se venisse ti direbbe: 'quale è la squadra? Perché con questa non vengo, deve cambiare la spina dorsale'. 🔗agi.it

Gaza: statue d’oro di Trump, Musk lancia dollari, ballerine barbute. L’ultima provocazione del presidente Usa - Il capo della Casa Bianca ha pubblicato un filmato generato con Intelligenza Artificiale per mostrare una visione futura della Striscia di Gaza. Nel video si vedono statue d’oro di Donald Trump, edifici con il suo nome e immagini surreali che ritraggono ballerine con la barba.Leggi anche: Trump e quel livido sulla mano dopo l’incontro con Macron: la spiegazione della Casa Bianca Una Gaza acquistata dagli Stati Uniti Il filmato suggerisce che gli Stati Uniti potrebbero comprare la Striscia di Gaza, trasformandola in un luogo lussuoso e ricco di investimenti. 🔗thesocialpost.it

L'ultima provocazione di Totti, "lo scudetto a Roma? Servono grandi allenatori e grandi giocatori" - AGI - "Per vincere lo scudetto a Roma servono grandi allenatori, ma soprattutto grandi giocatori. Serve qualcosa in più rispetto a quello vedo, oggi la Roma merita il quinto-sesto posto, non di più". A parlare del momento della Roma è il suo capitano per antonomasia, Francesco Totti, protagonista del programma 'Viva el Futbol', condotto da Adani, Cassano e Ventola. "Alla Roma serve Ancelotti, ma tanto non viene - sottolinea ancora l'ex numero 10 giallorosso - e se venisse ti direbbe: 'quale è la squadra? Perché con questa non vengo, deve cambiare la spina dorsale'. 🔗agi.it

Su questo argomento da altre fonti

«Grandissimo uomo», elogi a Riina dopo il post del figlio. E lui rilancia: «Metto all’asta il ritratto»; ?Totò Riina, il figlio del boss Salvo pubblica un ritratto del padre sui social: «Sondaggio tra i follower per; Il figlio di Totò Riina ricorda sui social il papà: Vivrà sempre in e con noi. Tra i commenti anche apprezzamenti ed elogi per il boss mafioso; L’ultima provocazione di Salvuccio Riina: ritratto del padre all’asta sui social. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Totò Riina, la sfida del figlio Giuseppe Salvatore: "All'asta i ritratti di mio padre" - L’ultima provocazione è di qualche mese fa. Anche allora Giuseppe Salvatore Riina , Salvuccio per i suoi, terzogenito di Totò , il capo dei capi di Cosa ... 🔗gazzettadelsud.it

«Grandissimo uomo», elogi a Riina dopo il post del figlio. E lui rilancia: «Metto all’asta il ritratto» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Giuseppe salvatore riina rilancia sui social il ricordo del padre totò riina con nuovi post e iniziative - Giuseppe Salvatore Riina utilizza Facebook e Instagram per commemorare Totò Riina con ritratti e messaggi, coinvolgendo follower in un’asta simbolica mentre la famiglia Riina affronta controversie leg ... 🔗gaeta.it