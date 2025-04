Parcheggi per residenti pochi giorni per mettersi in regola Poi le multe

mettersi in regola con il permesso per Parcheggiare nelle zone a controllo sosta (Zcs) di residenza. Entro il 30 aprile, termine ultimo indicato dal Comune, i possessori di un veicolo dovranno registrare la targa della propria auto nell’area riservata. Firenzetoday.it - Parcheggi per residenti, pochi giorni per mettersi in regola. Poi le multe Leggi su Firenzetoday.it Manca meno di una settimana perincon il permesso perare nelle zone a controllo sosta (Zcs) di residenza. Entro il 30 aprile, termine ultimo indicato dal Comune, i possessori di un veicolo dovranno registrare la targa della propria auto nell’area riservata.

