Cristiano Godano Le mie nuove canzoni con energia live

Un album solista che parte da lontano. «Stammi accanto» è il nuovo orizzonte di Cristiano Godano, già noto come cantante dei Marlene Kuntz, band seminale del rock italiano anni '90. Oltre all'attività letteraria che l'accompagna da vicino, Godano torna con una nuova tournée. In attesa degli imminenti impegni con i Marlene.

Cristiano Godano, nuovo album da solista: “Le mie canzoni sensibili dietro la calma apparente” - Milano – “L’accoglienza dei fans e dei media finora è stata ottima, non so invece cosa è stato scritto sui social a proposito di questo mio nuovo album solista perché non li apro più e, ad essere sincero, non m’interessa più di tanto saperlo”. Niente di snob nelle parole di Cristiano Godano, quanto, piuttosto, un puro e semplice istinto di conservazione perché “lì dentro oggi c’è davvero tanto, troppo, degrado”. 🔗ilgiorno.it

Cristiano Godano (Marlene Kuntz): “Sanremo è una bolla in cui si parla solo d’amore, i miei colleghi ignavi rispetto al clima” - “Sanremo da sempre rappresenta un’oasi di disimpegno e leggerezza, e se c’è pesantezza è quella del cuore. Ma in un contesto sociale come quello attuale, con le guerre che scalpitano, il riscaldamento globale che ci sta mettendo in serissima difficoltà e l’arrivo di estremismi temibili, diventa un ‘ambaradan’ per certi versi grottesco, sicuramente curioso, che fa finta che il mondo là fuori non esista. 🔗ilfattoquotidiano.it

Crosetto e il passato rock and roll: "Producevo artisti alternativi, Cristiano Godano è un mio amico" - Guido Crosetto ha un passato insospettabile nella musica "alternative". Ospite di 'Un giorno da pecora', su Rai Radio1, il ministro della Difesa ha rivelato di essere stato tra gli animatori di una cooperativa di Cuneo con cui, da giovane, faceva esibire e produceva artisti underground poi... 🔗today.it

Cristiano Godano, nuovo album da solista: “Le mie canzoni sensibili dietro la calma apparente” - Il leader dei Marlene Kuntz torna con ‘Stammi accanto’. “C’è un’attitudine melodica più pronunciata, meno decadente e dannata. Almeno in un pezzo del disco sento vegliare su di me il fantasma di Paolo ... 🔗msn.com

Cristiano Godano, il pessimista esistenziale (la nostra intervista) - Cristiano Godano, dopo Mi ero perso il cuore del 2020 ... Diciamo un Suono dalla rabbia, per citare il titolo di un tuo libro… « La mia parte, diciamo così “urlata”, la svolgo al meglio quando scrivo ... 🔗spettakolo.it

Stammi accanto. Intervista a Cristiano Godano - Un paio d’anni fa, Cristiano Godano fece un breve tour acustico insieme con Alessandro ... Il sentimento di tutti era stremato, e il mio desiderio era di uscirne con una creatività reattiva dopo ... 🔗sentireascoltare.com