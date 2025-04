Pattinaggio Riccione sugli scudi a Lugo due ori e un bronzo ai campionati regionali

Pattinaggio Riccione celebra importanti successi al Campionato Regionale Fisr, che si è svolto venerdì a Lugo. La giovane Giulia Della Martire si è laureata campionessa nella categoria Allievi A, mentre nella categoria Allievi B Ambra Morolli ha conquistato l’oro seguita da Caterina Leardini. Riminitoday.it - Pattinaggio Riccione sugli scudi a Lugo: due ori e un bronzo ai campionati regionali Leggi su Riminitoday.it Ilcelebra importanti successi al Campionato Regionale Fisr, che si è svolto venerdì a. La giovane Giulia Della Martire si è laureata campionessa nella categoria Allievi A, mentre nella categoria Allievi B Ambra Morolli ha conquistato l’oro seguita da Caterina Leardini.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuoto, Sara Curtis sugli scudi nelle batterie dei 100 sl a Riccione. Miressi non incanta, Razzetti in controllo - Andate in archivio le batterie della terza giornata dei campionati italiani di nuoto di scena a Riccione. Nelle heat che hanno definito finaliste e finalisti delle gare pomeridiane sono arrivati risultati degni di nota. Nei 100 stile libero femminili, Sara Curtis ha suonato la campana e lasciato intendere che nella sessione serale non vorrà limitarsi solo a conquistare il successo. La piemontese, infatti, ha stampato un significativo 53. 🔗oasport.it

Pattinaggio. Siena Roller Team in evidenza a Riccione. Conquistato il terzo posto in classifica - E’ stato un fine settimana molto positivo per il Siena Roller Team. Domenica scorsa al Play Hall di Riccione (Rimini) si è svolto il Campionato Interregionale Fisr e le atlete del gruppo Fireworks (nella foto) della società Siena Roller Team sono infatti scese in pista con il programma dal titolo ‘Il Caos dentro di me’, coreografato da Massimo Carraro. Con un’esibizione emozionante e carica di pathos, il gruppo si è aggiudicato la terza posizione della classifica generale, che fa ben sperare per le prossime gare, nonostante una concorrenza molto agguerrita. 🔗sport.quotidiano.net

Pattinaggio Riccione: Annamaria Pagnotta oro al Campionato Nazionale Uisp "fase 2" - Fine settimana di grandi prestazioni per gli atleti del Pattinaggio Riccione, sezione artistico, al Campionato Nazionale Uisp fase 2 Emilia Romagna a Bologna, presso il PalaPilastro. Ottimi sono stati i risultati degli agonisti riccionesi in gara: nella categoria Allievi B Annamaria Pagnotta si... 🔗riminitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Pattinaggio Riccione: pioggia di medaglie nella prima tappa del Campionato Regionale Inline Freestyle - In pista anche le categorie promozionali il 25 aprile a Pista Giardini (Riccione centro) per il Trofeo Primavera organizziato dal Pattinaggio Riccione. “I prestigiosi risultati della sezione ... 🔗altarimini.it