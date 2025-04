Stati Uniti pronti a garantire sicurezza alla coalizione di Starmer e Macron per la pace in Ucraina

Stati Uniti si sono offerti privatamente di fornire garanzie di sicurezza alla "coalizione dei volenterosi" promossa dal premier britannico Keir Starmer e dal presidente francese Emmanuel Macron. Lo scrive il Telegraph. I funzionari Usa avrebbero aperto alla fornitura di intelligence e supporto logistico ai soldati britannici ed europei per sostenere un accordo di pace in Ucraina via terra, aria e mare. Per due mesi Starmer aveva insistito con Trump. Sempre il Telegraph nei giorni scorsi aveva ipotizzato che i volenterosi rinunciassero all'invio di militari proprio perchè considerato poco sicuro senza le garanzie Usa.

