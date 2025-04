Amici Serale 26 aprile eliminati e cosa è successo nella sesta puntata Il colpo di scena

Serale di Amici 24 e si delineano i favoriti per la vittoria finale. nella puntata in onda oggi, sabato 26 aprile, in Prima serata su Canale 5 registrata giovedì 24 aprile si è visto di tutto: nessun guanto di sfida fra professori, ma una lunga e articolata discussione fra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La “pietra dello scandalo” è stato il ballerino Francesco. Proprio lui è il favoritissimo alla vittoria finale perlomeno del circuito di danza.Chi è stato l’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 2025?Gli ospitiNessun ospite comico nella puntata di sabato 26 aprile, ma due ospiti musicali si sono succeduti sul palco: Achille Lauro e Holden, quest’ultimo concorrente di Amici nella passata edizione.I favoritiChi sono i favoriti alla vittoria finale di Amici 24? Senza dubbio nel circuito di ballo sono senza dubbio Francesco e Alessia. Quotidiano.net - Amici Serale 26 aprile: eliminati e cosa è successo nella sesta puntata. Il colpo di scena Leggi su Quotidiano.net Mancano tre puntate alla finale deldi24 e si delineano i favoriti per la vittoria finale.in onda oggi, sabato 26, in Prima serata su Canale 5 registrata giovedì 24si è visto di tutto: nessun guanto di sfida fra professori, ma una lunga e articolata discussione fra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La “pietra dello scandalo” è stato il ballerino Francesco. Proprio lui è il favoritissimo alla vittoria finale perlomeno del circuito di danza.Chi è stato l’eliminato delladeldi2025?Gli ospitiNessun ospite comicodi sabato 26, ma due ospiti musicali si sono succeduti sul palco: Achille Lauro e Holden, quest’ultimo concorrente dipassata edizione.I favoritiChi sono i favoriti alla vittoria finale di24? Senza dubbio nel circuito di ballo sono senza dubbio Francesco e Alessia.

Anticipazioni Amici Serale 26 aprile 2025: Malgioglio protesta, omaggio al Papa e ballottaggio - Amici news, puntata Serale di sabato 26 aprile 2025: le squadre diventano due A seguito di discussioni interne, i tre concorrenti rimasti – Francesco Fasano, TrigNO e Nicolò Filuppucci – hanno proposto di unire le forze e formare un'unica squadra al Serale di Amici , che avrebbe preso il nome di Petti-Lo. Sebbene inizialmente i professori Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo non fossero entusiasti dell'idea, alla fine la proposta è stata accettata, grazie anche alla convinzione e alle argomentazioni dei ragazzi.

