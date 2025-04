PALINSESTI 4 10 MAGGIO 2025 SETTIMANA RICCA DI DEBUTTI E RITORNI TRA SHOW E SERIE

PALINSESTI 4-10 MAGGIO 2025: SETTIMANA RICCA DI DEBUTTI E RITORNI TRA SHOW E SERIE - Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 4 al 10 maggio 2025 Rai1 D: Affari Tuoi Speciale L: Gerri (1/3) new M: Quasi Orfano M: 70° David di Donatello G: Che Dio Ci Aiuti 8 (10/10) 1°Tv V: Sognando Ballando Con Le Stelle (1/4) new S: TecheTecheTè: A Gentile Richiesta Canale 5 D: Lo Show dei Record (9/10) L: The Couple: Una Vittoria per Due (4/5) M: Maria Corleone 2 (2/4) 1°Tv M: L'Isola dei Famosi new G: Che Bella Giornata V: Tradimento 2 1°Tv S: Amici di Maria De Filippi (8/9) Altre segnalazioni Il 04/05, ore 22:50 – In Fede: Rosario Livatino Dal 06/05, ore 16:00 – Ritorno

