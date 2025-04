Giufà il mare e le nuvole al Centrale Preneste Teatro il 27 aprile

Giufà, il mare e le nuvole è un racconto arguto e pieno di speranza adatto dai 6 anni. Lo spettacolo è diretto ed interpretato da Tiziana Lucattini e Fabio TraversaL'articolo Giufà, il mare e le nuvole al Centrale Preneste Teatro il 27 aprile proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Giufà, il mare e le nuvole al Centrale Preneste Teatro il 27 aprile Leggi su Ildifforme.it , ile leè un racconto arguto e pieno di speranza adatto dai 6 anni. Lo spettacolo è diretto ed interpretato da Tiziana Lucattini e Fabio TraversaL'articolo, ile lealil 27proviene da Il Difforme.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Veroli, in scena "Giufà e il mare" - Doppio appuntamento questo fine settimana al Teatro Comunale Veroli: sabato pomeriggio ci sarà l’ultimo appuntamento della stagione dedicata ai più piccoli sempre in sodalizio con il Teatro Bertolt Brecht di Formia che, in collaborazione con il Teatro dell'Aquario di Cosenza, ci regalerà uno... 🔗frosinonetoday.it

Prima edizione del Premio Illustrazione del Mediterraneo Livio Sossi, ecco il concorso "Giufà vien dal mare" - Illustramente, festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia, lancia la prima edizione del Premio Illustrazione del Mediterraneo Livio Sossi con il concorso "Giufà vien dal mare" Scade il 30 maggio il termine per partecipare a un'occasione unica per Scuole, giovani talenti e... 🔗palermotoday.it

Mare non classificato. Un anno di pesca senza analisi sul litorale romano - Frutti di mare pescati in acque non controllate che finiscono da oltre un anno nei piatti di ristoranti e pescherie di tutta Italia. Il motivo? L’Asl Roma 3, competente per il litorale di Ostia e Fiumicino che va da Palidoro a Castel Fusano, non effettua più i monitoraggi obbligatori previsti per... 🔗romatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Giufà il mare e le nuvole a Centrale Preneste; Giufà, sostanza e sogni al Centrale Preneste Teatro; QUINTOPIANO; Andiamo a Teatro a Roma con bambini. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne