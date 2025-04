Meloni Mosca dimostri impegno per pace

17.20 Dopo il funerale del Papa, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucaino Zelensky."I leader hanno ribadito il sostegno agli sforzi del presidente Trump per una pace giusta e duratura,che garantisca sicurezza,sovranità e libertà all'Ucraina".Così una nota di Palazzo Chigi. Meloni ha condannato i recenti attacchi russi. Ha sottolineato "l'urgenza di un cessate il fuoco immediato e incondizionato e la necessità di un impegno concreto da parte di Mosca per l'avvio di un processo di pace".

Meloni: insulti Mosca insultano Mattarella e l’Italia intera - Roma, 14 feb. (askanews) – “Gli insulti della portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha definito ‘invenzioni blasfeme’ le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, offendono l’intera Nazione italiana, che il Capo dello Stato rappresenta”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Esprimo – aggiunge – la mia piena solidarietà, così come quella dell’intero Governo, al Presidente Mattarella, che da sempre sostiene con fermezza la condanna dell’aggressione perpetrata ai danni dell’Ucraina”. 🔗ildenaro.it

Mosca contro Mattarella: "Invenzioni blasfeme sulla Russia". Meloni: "Insulti che offendono l'intera nazione” - Alla 61ma Conferenza di Monaco sulla sicurezza, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 5 febbraio – alla cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di Dottore honoris causa dall’Università di Aix-Marseille, a Marsiglia – aveva paragonato l'aggressione di Mosca all'Ucraina al progetto autoritario del Terzo Reich. 🔗ilfoglio.it

Aiuti a Kyiv e sanzioni a Mosca per costringere Putin al tavolo. Le mosse di Starmer, Zelensky e Meloni - Al termine della video-call odierna durata poco meno di due ore, il primo ministro britannico Keir Starmer, che assieme al presidente francese Emmanuel Macron sembra voler prendere la guida della sicurezza europea, ha spiegato che per la “coalizione dei volenterosi” – che riunisce partner di tutta l’Unione europea, oltre a Canada, Australia e Nuova Zelanda, con il sostegno di altri Paesi, tra cui il Giappone – è giunto il momento di passare a una “fase operativa” per garantire la pace in Ucraina. 🔗formiche.net

Trump: Putin non vuole fermare la guerra. Mosca: liberata la regione di Kursk - Starmer: Mantenere lo slancio per una pace giusta in Ucraina.

Meloni, Mosca dimostri concretamente che vuole la pace - Nell'incontro tra Giorgia Meloni e Voldymyr Zelensy la "presidente del Consiglio ha espresso, anche a nome del governo, le proprie condoglianze per le vittime dei recenti attacchi russi, rinnovando la ... 🔗msn.com

Ucraina, Meloni incontra Zelensky: sostegno agli sforzi di Trump. Mosca dimostri che vuole la pace - La premier condanna gli attacchi ai civili: serve impegno concreto di Mosca per l’avvio di un processo di pace ... 🔗askanews.it

Meloni dopo l'incontro con Zelensky: "Russia dimostri la volontà di arrivare alla pace" - AGI - "Vedere Donald Trump e Volodymyr Zelensky che parlano sulla pace al funerale del 'Papa della pace' ha un significato enorme". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Repubblica. 🔗msn.com