Nove commissari tecnici da tutta Italia a Lanciano per esaminare 50 veicoli storici

storici e 9 commissari nazionali Asi (Automotoclub storico Italiano). Sono i numeri della sessione di verifica per il rilascio dei certificati d’identità Asi e relative targhe oro organizzata dal Club Frentano Ruote Classiche, in programma domenica 27 aprile, nei. Chietitoday.it - Nove commissari tecnici da tutta Italia a Lanciano per esaminare 50 veicoli storici Leggi su Chietitoday.it Trenta vetture, 18 motociclie 9nazionali Asi (Automotoclub storicono). Sono i numeri della sessione di verifica per il rilascio dei certificati d’identità Asi e relative targhe oro organizzata dal Club Frentano Ruote Classiche, in programma domenica 27 aprile, nei.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Concorso Polizia di Stato 2025 per 133 commissari tecnici: bando, requisiti e prove - La Polizia di Stato ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 133 commissari tecnici in diversi ambiti scientifici e tecnologici. I bandi, pubblicati sul portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it), prevedono selezioni per: 42 commissari tecnici fisici (settore telematica), 35 commissari tecnici psicologi 21; commissari tecnici chimici; 19 commissari tecnici ingegneri (settore telematica e motorizzazione) e 16 commissari tecnici biologi. 🔗lettera43.it

Concorso Polizia di Stato per 133 commissari tecnici: bando, requisiti e come fare domanda - La Polizia di Stato assume 133 nuovi Commissari tecnici. Tra i requisiti requisiti, la laurea e il non aver compiuto 32 anni. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 23.59 del 23 aprile 2025, come indicato nel bando di concorso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Riforma Istituti Tecnici, definito il nuovo profilo dello studente: l’applicazione a partire dal 2026-2027 - Il Decreto Legge 45 del 7 aprile 2025 (il cosiddetto Decreto Scuola), segna un punto di svolta per l'istruzione tecnica, introducendo all'articolo 1 la riforma degli Istituti Tecnici. L'articolo Riforma Istituti Tecnici, definito il nuovo profilo dello studente: l’applicazione a partire dal 2026-2027 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nove commissari tecnici da tutta Italia a Lanciano per esaminare 50 veicoli storici; Lavori a Reino: prosciolti sindaco, assessore, tecnici, commissari, imprenditore; Promozioni, carriere, assunzioni: via libera definitivo alla legge su Polizia, Forze armate e Vigili del fuoco; Toscana – Le nuove commissioni del CR Toscana. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Concorso per 133 Commissari tecnici della Polizia di Stato: Bandi 2025 - Il Ministero dell’Interno ha indetto 5 bandi di concorso per reclutare complessivamente 133 commissari tecnici della carriera ... Scoprite anche tutte le nostre community con i gruppi di ... 🔗ticonsiglio.com