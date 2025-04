Papa Francesco anche il vescovo Corazza a concelebrare l’addio Non sembrava di essere ad un funerale c’era serenità

Papa Francesco c'era anche il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza. "Ero a concelebrare - ha detto - in mezzo a tutti i vescovi, dietro ai cardinali, di fronte a noi, dall’altra parte dell’altare, le autorità. Davvero tutto il mondo ha reso onore alla testimonianza di. Forlitoday.it - Papa Francesco, anche il vescovo Corazza a concelebrare l’addio: “Non sembrava di essere ad un funerale, c’era serenità” Leggi su Forlitoday.it A Roma ai funerali dic'eraildi Forlì-Bertinoro, Livio. "Ero a- ha detto - in mezzo a tutti i vescovi, dietro ai cardinali, di fronte a noi, dall’altra parte dell’altare, le autorità. Davvero tutto il mondo ha reso onore alla testimonianza di.

