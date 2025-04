Nasce il sito che valorizza arte e la cultura di Bellano

sito web di BAC Bellano arte cultura (www.bacBellano.eu), disponibile in italiano e inglese. La piattaforma digitale rappresenta un importante strumento per la promozione del patrimonio culturale di Bellano, comune affacciato sulle sponde orientali del lago di Como. Leccotoday.it - Nasce il sito che valorizza l'arte e la cultura di Bellano Leggi su Leccotoday.it È ufficialmente online il nuovoweb di BAC(www.bac.eu), disponibile in italiano e inglese. La piattaforma digitale rappresenta un importante strumento per la promozione del patrimoniole di, comune affacciato sulle sponde orientali del lago di Como.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nasce il sito dell’Associazione culturale Rachele Nardo: un nuovo spazio per la memoria e l’impegno sociale - In un evento che segnerà un momento importante nella storia di Vibo Valentia, l’Associazione Culturale “Rachele Nardo – LLFF” (Libera – Leggera – Forte – Felice) annuncerà ufficialmente il lancio del suo nuovo sito web rachelenardo.it , un portale pensato per raccogliere e diffondere i valori che hanno caratterizzato la vita di Rachele Nardo, giovane prematuramente scomparsa. L’evento si terrà mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 11:00, nell’Aula Magna del Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, e vedrà la partecipazione di amici, familiari, autorità locali e della comunità scolastica. 🔗laprimapagina.it

Energia: con il supporto di Enel nasce la configurazione Cer “Borgoluce”, a misura di sito Unesco - Nasce all'interno del territorio Unesco del Prosecco DOCG un'eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo, la Configurazione CER (Comunità Energetica Rinnovabile) “Borgoluce” una nuova realtà che, grazie al supporto di Enel, consente ad un luogo unico come quello delle colline di Conegliano e Valdobbiadene di fare un ulteriore passo nel percorso di transizione energetica. La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi, presso le Cantine a Susegana (TV), alla presenza, tra gli altri, di Lodovico Giustiniani, Presidente di Confagricoltura Veneto e AD di Borgoluce Soc. 🔗liberoquotidiano.it

Nasce NetweekSport, il nuovo sito del gruppo Netweekinteramente dedicato allo sport - È online NetweekSport (netweeksport.it), il nuovo portale dedicato agli appassionati di sport, con un focus particolare sul mondo del calcio. Questa piattaforma informativa, parte del gruppo Netweek, offre ogni giorno notizie in tempo reale, dichiarazioni esclusive, approfondimenti, interviste ai protagonisti e analisi sui principali campionati nazionali e internazionali. Oltre alle cronache sportive, NetweekSport esplora temi […] L'articolo Nasce NetweekSport, il nuovo sito del gruppo Netweekinteramente dedicato allo sport è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nasce il sito che valorizza l'arte e la cultura di Bellano; Mondoromulo: a Benevento la galleria che valorizza l’arte emergente; Ad Oristano nasce l’Ecomuseo della ceramica, uno spazio dove si incontrano tradizione e innovazione; Gibellina Capitale italiana Arte contemporanea, Schifani: «Premio che valorizza tutta la Sicilia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nasce il sito che valorizza l'arte e la cultura di Bellano - Un viaggio digitale lungo il "chilometro della cultura" con monumenti, eventi e tesori artistici del territorio ... 🔗leccotoday.it

A Milano nasce un nuovo museo d’arte moderna e contemporanea: BFF Gallery - Il nuovo museo, che valorizza la collezione d ... il dialogo tra pubblico e opere d’arte, offrendo un’esperienza culturale accessibile e di alto valore scientifico. La concezione di BFF Gallery nasce ... 🔗finestresullarte.info