A me mi piace a sorpresa Alfa registra il videoclip del brano ai Luzzati

"A me mi piace", è il titolo della nuova canzone di Alfa contenuta nella versione deluxe del suo album "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato". Il cantante genovese oggi si è esibito un po' a sorpresa ai giardini Luzzati per registrare il videoclip del brano realizzato in.

