MotoGP l’ammissione di Bagnaia e uno stile da adattare ad una Ducati che non sente sua

Bagnaia, sui nove eventi (tra Sprint e gare lunghe) disputati sin qui in stagione, è arrivato solamente in un paio di occasioni nei primi due posti, vincendo il GP in Texas grazie alla caduta di Marc Marquez e attestandosi in piazza d’onore a Lusail dopo la penalità a Maverick Viñales per pressione irregolare delle gomme. Per il resto tante terze posizioni alle spalle dei fratelli Marquez, un 4° posto nel GP d’Argentina dietro a Franco Morbidelli ed un 8° nella Sprint in Qatar.Un ruolino di marcia tutt’altro che esaltante per il due volte campione del mondo MotoGP, equipaggiato della moto più competitiva della griglia. Pecco non è però mai riuscito ad entrare totalmente in sintonia con questa Ducati GP25, a differenza del compagno di squadra (Marc Marquez ha vinto 8 eventi su 9), facendo fatica ad estrarre tutto il potenziale di un mezzo oggettivamente molto performante. Oasport.it - MotoGP, l’ammissione di Bagnaia e uno stile da adattare ad una Ducati che non sente sua Leggi su Oasport.it Francesco, sui nove eventi (tra Sprint e gare lunghe) disputati sin qui in stagione, è arrivato solamente in un paio di occasioni nei primi due posti, vincendo il GP in Texas grazie alla caduta di Marc Marquez e attestandosi in piazza d’onore a Lusail dopo la penalità a Maverick Viñales per pressione irregolare delle gomme. Per il resto tante terze posizioni alle spalle dei fratelli Marquez, un 4° posto nel GP d’Argentina dietro a Franco Morbidelli ed un 8° nella Sprint in Qatar.Un ruolino di marcia tutt’altro che esaltante per il due volte campione del mondo, equipaggiato della moto più competitiva della griglia. Pecco non è però mai riuscito ad entrare totalmente in sintonia con questaGP25, a differenza del compagno di squadra (Marc Marquez ha vinto 8 eventi su 9), facendo fatica ad estrarre tutto il potenziale di un mezzo oggettivamente molto performante.

Approfondimenti da altre fonti

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: buon inizio di Bagnaia nelle pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 19.13 Martin, al rientro, è 15° a 1.359. Addirittura 18° Bezzecchi a un secondo e mezzo. Tanta fatica per l’Aprilia. 19.13 Marc Marquez al comando davanti ad Alex Marquez, Bagnaia, Mir, Acosta, Quartararo, Zarco, Di Giannantonio, Binder e Morbidelli. 19.11 Alex Marquez si porta in seconda piazza a 0. 🔗oasport.it

MotoGp Argentina, Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto - Marc Marquez trionfa nella Sprint Race in Argentina, confermando il suo dominio nella MotoGP 2025. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, si aggiudica la gara breve sul circuito di Termas de Rio Hondo battendo il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini. Il terzo posto va a Pecco Bagnaia, pilota dell’altra Ducati ufficiale. Johann […] L'articolo MotoGp Argentina, Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Gp d’Argentina di MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint. Bagnaia è terzo - Marc Marquez vince anche la Sprint in Argentina e continua il monologo nella MotoGp 2025. Lo spagnolo della Ducati oggi 15 marzo si impone nella gara breve sul tracciato di Termas de Rio Hondo precedendo il fratello Alex, secondo in sella alla Ducati Gresini. Pecco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, è terzo. Quarto posto per la Honda del francese Johann Zarco, che precede 3 piloti italiani: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. 🔗ilfaroonline.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bagnaia nei guai, l’ammissione Ducati è una mazzata; Scippo a Bagnaia: Martin infiamma la MotoGP; Ducati, l'ammissione di Tardozzi: Temo che Pedro Acosta... - News - MotoGP; MotoGP, Ducati si schiera: arrivano parole a sorpresa su Bagnaia. 🔗Cosa riportano altre fonti

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Marc Marquez domina. Dall’Igna punzecchia Bagnaia: “Mi aspettavo di più, fa sempre fatica” - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ORDINE D'ARRIVO DELLA SPRINT 15.29 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di ... 🔗oasport.it

MotoGP, Bagnaia si arrende allo strapotere di Marquez e non si dà pace: "Colpa mia se Ducati ha preso Marc" - La MotoGP è iniziata solo da poco più di un mese e si appresta ... ci ha pensato Marc Marquez, che ha concesso a Bagnaia una gioia solo ad Austin. Lo spagnolo sembra in grande forma e nelle ultime ... 🔗sport.virgilio.it

MotoGP | Marquez: "Alla lunga il mio rivale per il titolo sarà Bagnaia" - A Jerez de la Frontera Marc Marquez è pronto a continuare la sua striscia che, fino a ora, lo ha visto vincere tutte le gare tra Sprint e gare domenicali meno la gara di Austin, dov'è finito a terra ... 🔗msn.com