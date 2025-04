Bradley Cooper ha chiesto a Gigi Hadid di sposarlo L’indizio al dito della top model

Gigi Hadid e Bradley Cooper fa immediatamente il giro del mondo, analizzata fin nel minimo dettaglio da fan ed esperti di gossip. E, in effetti, le ultime foto che mostrano la coppia di bellissimi mano nella mano a New York nascondono un dettaglio che potrebbe far sperare in un imminente matrimonio.L’anello al dito di Gigi HadidVenerdì 25 aprile, mentre in Italia celebravamo l’ottantesimo Anniversario della Liberazione, Gigi Hadid festeggiava i propri 30 anni. Un compleanno importante, che la top model ha scelto però di celebrare in piccolo. Una tranquilla cena in famiglia – ma nel lussuoso ristorante La Chalet di New York City – in compagnia della sorella Bella, mamma Yolanda e papà Mohamed. Dilei.it - Bradley Cooper ha chiesto a Gigi Hadid di sposarlo? L’indizio al dito della top model Leggi su Dilei.it Non si mostrano mai insieme ufficialmente, nessuna foto sui social, nessuno scatto sui red carpet. Sarà per via di questo raro ed enorme riserbo che ogni immagine rubata afa immediatamente il giro del mondo, analizzata fin nel minimo dettaglio da fan ed esperti di gossip. E, in effetti, le ultime foto che mostrano la coppia di bellissimi mano nella mano a New York nascondono un dettaglio che potrebbe far sperare in un imminente matrimonio.L’anello aldiVenerdì 25 aprile, mentre in Italia celebravamo l’ottantesimo AnniversarioLiberazione,festeggiava i propri 30 anni. Un compleanno importante, che la topha scelto però di celebrare in piccolo. Una tranquilla cena in famiglia – ma nel lussuoso ristorante La Chalet di New York City – in compagniasorella Bella, mamma Yolanda e papà Mohamed.

Se ne parla anche su altri siti

Anche Bradley Cooper ha ceduto al fascino di una polo da rugby - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Anche gli atleti crescono, e così i loro guardaroba. A New York, Bradley Cooper, appassionato di sport (frequentatore abituale dei campi da gioco dell'NBA e irriducibile della NFL), ha aiutato un classico del rugby a passare dai campionati giovanili ai professionisti. 🔗gqitalia.it

Ma Bradley Cooper ha chiesto a Gigi Hadid di sposarlo? - La supermodella potrebbe essere a un passo dai fiori d'arancio con l'attore e regista. Lo rivela un dettaglio importante… 🔗vanityfair.it

Gigi Hadid parla per la prima volta dell’amore con Bradley Cooper: «Una storia molto romantica e felice, sono davvero fortunata» - In una rara intervista la modella ventinovenne ha anche rivelato che ha conosciuto l'attore nell'autunno del 2023, in modo molto «normale»: alla festa di compleanno del figlio di un amico comune 🔗vanityfair.it

Approfondimenti da altre fonti

Ma Bradley Cooper ha chiesto a Gigi Hadid di sposarlo?; Bradley Cooper ha chiesto a Gigi Hadid di sposarlo? L’indizio al dito della top model; Bradley Cooper e Gigi Hadid, la prima foto social insieme (per supportare Alyssa Milano); Lady Gaga ha chiesto un consiglio a Bradley Cooper, prima di House of Gucci. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ma Bradley Cooper ha chiesto a Gigi Hadid di sposarlo? - La top model è mamma di Khai (oggi ha 4 anni e mezzo) ed è nata dal fidanzamento con Zayn Malik dei One Direction mentre Cooper ha una figlia di nome Lea con la modella Irina Shayk (oggi ha 8 anni), ... 🔗vanityfair.it

Bradley Cooper ha chiesto a Gigi Hadid di sposarlo? L’indizio al dito della top model - Aria di matrimonio per Bradley Cooper e la fidanzata Gigi Hadid, che sfoggia un nuovo anello all’anulare sinistro ... 🔗dilei.it

I 50 anni di Bradley Cooper, la carriera dell’ex portiere d’albergo diventato star di Hollywood - Per studiare all'Actors Studio Drama School di New York chiese un prestito di 70mila ... dove è il cecchino del film di Clint Eastywood, Bradley Cooper ha ottenuto molti riconoscimenti e sono ... 🔗msn.com