Lecce 16enne ospite comunità stordita con psicofarmaci e violentata

Lecce indaga su presunti abusi avvenuti in una comunità educativa del Salento ai danni di una ragazza 16enne. Quest'ultima sarebbe stata stordita con psicofarmaci e anche violentata. Un operatore sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati. L'inchiesta è condotta dai carabinieri. La denuncia è stata presentata alla fine dell'anno scorso . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – La Procura diindaga su presunti abusi avvenuti in unaeducativa del Salento ai danni di una ragazza. Quest'ultima sarebbe statacone anche. Un operatore sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati. L'inchiesta è condotta dai carabinieri. La denuncia è stata presentata alla fine dell'anno scorso .

La Procura di Lecce indaga su presunti abusi avvenuti in una comunità educativa del Salento ai danni di una ragazza 16enne. Quest'ultima sarebbe stata stordita con psicofarmaci e anche violentata, Un operatore è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito sulla Gazzetta del Mezzogiorno l'uomo, di 31 anni, avrebbe minacciato la giovane invitandola al silenzio.

L'uomo, avrebbe minacciato più volte la giovane, inducendola al silenzio. L'indagine è partita dopo il racconto della ragazza ai genitori. La Procura di Lecce indaga su presunti abusi avvenuti in una comunità educativa del Salento ai danni di una ragazza 16enne. Quest'ultima sarebbe stata stordita con psicofarmaci e violentata. Un operatore è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

