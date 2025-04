Screening neonatale obbligatorio per la Sma in Puglia diagnosticato undicesimo caso somministrata terapia a pochi giorni dalla nascita

caso di Sma (Atrofia Muscolare Spinale) è stato individuato in Puglia grazie allo Screening neonatale, obbligatorio nella regione dal 2021. A renderlo noto è l'assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati, che da consigliere regionale ha promosso l'istituzione della legge.Quello. Baritoday.it - Screening neonatale obbligatorio per la Sma in Puglia: diagnosticato undicesimo caso, somministrata terapia a pochi giorni dalla nascita Leggi su Baritoday.it Un nuovodi Sma (Atrofia Muscolare Spinale) è stato individuato ingrazie allonella regione dal 2021. A renderlo noto è l'assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati, che da consigliere regionale ha promosso l'istituzione della legge.Quello.

Cosa riportano altre fonti

Malattie rare, test veloci per lo screening neonatale nel 'Giovanni XXIII': "Identificati 492 casi dal 2017" - Nel 2024 sono stati identificati, dal Centro screening neonatale dell'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari, 31 casi di bambini affetti da malattie rare, permettendo così una diagnosi precoce prima della comparsa dei sintomi e un tempestivo avvio delle cure. "In Puglia lo screening si... 🔗baritoday.it

Al via lo screening genomico neonatale in Puglia: cos'è e quali malattie rileva - BARI - “La sperimentazione è finita: lo screening genomico neonatale della Puglia diventa strutturale e sarà garantito a tutti i neonati, gratuitamente e quindi a carico del servizio sanitario pubblico". Ad annunciarlo oggi, 22 marzo, in una nota congiunta, il presidente della Regione Michele... 🔗brindisireport.it

Screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale: Le Marche partono in via sperimentale - ROMA – Anche le Marche figurano tra le Regioni italiane in cui è stato attivato lo screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale, Sma, specificatamente tra le cinque nelle quali è in programma l’avvio di progetti sperimentali per aggiungere tale patologia al panel già oggetto di screening... 🔗anconatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Screening neonatale obbligatorio per la Sma in Puglia: diagnosticato undicesimo caso, somministrata terapia a pochi giorni dalla nascita; Screening neonatale obbligatorio, in Puglia diagnosticato 11esimo caso di Sma; SANITA' Screening neonatale obbligatorio in Puglia: diagnosticato l’11° caso di SMA; Screening neonatale per la SMA: la Regione Piemonte fa il primo passo verso l’attivazione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Screening neonatale obbligatorio per la Sma in Puglia: diagnosticato undicesimo caso, somministrata terapia a pochi giorni dalla nascita - Grazie al test, nella nostra regione previsto dal 2021 per tutti i nuovi nati, è stato possibile individuare la malattia in un neonato, per il quale sono state già avviate le cure. L'assessore regiona ... 🔗baritoday.it

Screening neonatale: entrano nel panel SMA e 8 altre patologie - SMA, SCID, ADA-SCID, PNP-SCID, Sindrome adrogenitale, mucopolisaccaridosi, X-ALD, malattia di Fabry, malattia di Gaucher, malattia di Pompe: con questo aggiornamento, il programma di screening neonata ... 🔗osservatoriomalattierare.it

Screening neonatale obbligatorio, in Puglia diagnosticato 11esimo caso di Sma - Una diagnosi immediata e la conseguente presa in carico terapeutica rappresentano il vero antidoto contro i danni irreversibili della malattia e la morte ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it