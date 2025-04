Ilfattoquotidiano.it - Tom Hardy compie una “magia” con “Havoc”: il film è ambientato in America, ma è stato girato in Galles

Non lasciatevi ingannare dalle immagini spettacolari dell’ultimo thriller “” scritto e diretto da Gareth Evans,in una città immaginaria dell’e disponibile su Netflix. Perché le scene e le azioni sono state girate in, in Gran Bretagna. Dunque questo conflitto geografico tra realtà e finzione ha catturato l’attenzione di molti utenti sul Web.Ma c’è un motivo come rivela la BBC: “Sebbene siain una città degli Stati Uniti senza nome, tutto il, inclusi inseguimenti in auto e sparatorie, èine il suo collega Forest Whitaker sono stati avvistati durante le riprese nelmeridionale nel 2021, ma la produzione ha subito diversi ritardi a causa della pandemia e dello sciopero degli sceneggiatori negli Stati Uniti”. Da qui la decisione di concentrarsi in Gran Bretagna.