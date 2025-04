Juve Monza c’è un ritorno importante tra i titolari Tudor lo schiera di nuovo dal primo minuto ecco il cambio di formazione

Juve Monza: rientro importante tra i titolari! Tudor lo ripropone nuovamente dal primo minuto, ecco il cambio di formazioneFocus sulle probabili formazioni di Juve Monza, sfida in programma domani alle 18.00 all'Allianz Stadium. Chi giocherà in attacco? Senza Dusan Vlahovic toccherà a Randal Kolo Muani da numero 9, ma alle sue spalle?Tornerà tra i titolari Kenan Yildiz, che ha iniziato dalla panchina la sfida contro il Parma perché reduce dalla contusione patita alla coscia. Il gioiello turco sarà schierato dal primo minuto nel match di domenica, in tandem sulla trequarti con Nico Gonzalez (favorito su Conceicao).PROBABILI FORMAZIONI Juve Monza: LE ULTIME SULLE SCELTE DI Tudor

