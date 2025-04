Giorgia Meloni parole pesanti Storico incontro Trump Zelensky

Giorgia Meloni la regista dei numerosi incontri tra i big mondiali che si sono riuniti in occasione dei funerali di Papa Francesco. Prima e dopo l'ultimo saluto, la premier non ha perso di vista il presente. E se con Donald Trump, visto anche il recentissimo faccia a faccia, si sono scambiati qualche parola e segno di stima, Volodymyr Zelensky è stato invece chiamato a Palazzo Chigi.Il presidente ucraino ha incontrato l'omologo italiano dopo il faccia a faccia con il presidente Usa e il breve colloquio con Ursula von der Leyen. Il presidente della Commissione europea e la leader di Fratelli d'Italia hanno discusso brevemente di questioni europee, con la promessa di approfondire i temi in un incontro futuro. Ma non finisce qui. Nel pomeriggio, per pranzo, la premier ha incontrato il presidente argentino Javier Milei.

