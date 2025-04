C’è Tsitsipas tra Musetti e la top10 a Madrid Rivincita immediata dopo Montecarlo

Musetti affronterà Stefanos Tsitsipas al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo aver regolato l'argentino Tomas Martin Etcheverry in due set al suo debutto sulla terra rossa della capitale spagnola, il tennista italiano se la dovrà vedere contro il greco, che ha avuto la meglio sul tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3. All'ellenico è servita una rimonta per spuntarla sul rognoso teutonico, mentre il toscano ha avuto bisogno di un tie-break iniziale per rompere il ghiaccio e prendere il largo nel secondo parziale.I due giocatori si troveranno uno di fronte all'altro a un paio di settimane di distanza dall'ultimo incrocio: lo scorso 11 aprile, infatti, l'azzurro si rese protagonista di un superbo ribaltone ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale - Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’australiano Alex De Minaur. April 11, 2025 L'articolo Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale proviene da Open. 🔗open.online

Capolavoro-Musetti, il colpo che abbatte Tsitsipas | Video - Lorenzo Musetti si qualifica per la semifinale nel "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Il montepremi totale? 6.128.940 euro. Il tennista azzurro, che domani giocherà la prima semifinale in carriera in un Masters 1000, ha vinto in rimonta contro il campione uscente Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-1, 3-6, 4-6 in due ore e 21' di gioco. 🔗liberoquotidiano.it

Atp Montecarlo 2025, oggi Musetti-Tsitsipas: orario e dove vederla in tv - E’ il giorno della sfida Musetti-Tsitsipas all’Atp di Montecarlo 2025. Oggi, venerdì 11 aprile, l’azzurro sarà in campo contro il tennista greco nella gara valida per i quarti di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Atp Montecarlo 2025, oggi Musetti-Tsitsipas: orario e dove vederla in tv La sfida tra Lorenzo Musetti, che agli ottavi ha vinto il derby italiano contro Berrettini, e Stefanos Tsitsipas per un posto in semifinale sarà la quarta e ultima partita in programma oggi sul campo ... 🔗lapresse.it

