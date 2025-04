Tivù Verità La pesante eredità di papa Francesco

Laverita.info - Tivù Verità | La pesante eredità di papa Francesco Leggi su Laverita.info Con Boni Castellane e Massimiliano Pappalardo esaminiamo il lascito culturale e teologico di Bergoglio. E i numerosi nodi che il suo successore dovrà tentare di sciogliere.

