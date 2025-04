Arbitro Inter Roma dirige Fabbri i precedenti con il fischietto

Arbitro Inter Roma, dirige Fabbri: i precedenti con il fischietto, incaricato a dirigere la gara di domaniDomani alle 15 si gioca il match tra Inter e Roma, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l'incontro valevole per la 34a giornata di Serie A : ecco dunque l'Arbitro che dirigerà Inter Roma, sfida che andrà in scena domenica 27 aprile alle ore 15 allo stadio San Siro. A dirigere l'incontro tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i giallorossi di Claudio Ranieri sarà Michael Fabbri, della sezione di Ravenna. I suoi assistenti saranno Costanzo e Passeri, il quarto uomo sarà Marinelli. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Bello e Piccinini.L'ultima direzione di gara con l'Inter risale ai primi di aprile, in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia terminata in parità contro il Milan.

