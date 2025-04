Francesco Totti foto di famiglia con Isabel e i figli di Noemi Bocchi alle Maldive ma non c è traccia di Chanel e Cristian

Totti-Ilary, Iovino: «Con lei a casa e in hotel una relazione duratura» (prima dell'uscita delle foto di Noemi con Francesco). Ora il giudice dovrà stabilire chi ha tradito per primo - Mentre ieri in un aula del Tribunale di Milano veniva mostrato il video del pestaggio che aveva subito un anno fa sotto casa sua, Cristiano Iovino si trovava nell?aula del Tribunale di Roma per... 🔗ilmessaggero.it

Papa Francesco, dalla pandemia agli incontri con Mattarella, Zelenky e altri: le foto più iconiche - Dagli innumerevoli incontri con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, agli incontri iconici con alcuni leader mondiali, passando per alcune immagini storiche come quelle durante la pandemia da Covid-19. Il Pontificato di Papa Francesco, Jorge Maria Bergoglio, è stato segnato da diversi momenti cruciali. Non da ultimo, il suo lungo ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. 🔗lapresse.it

Clizia Incorvaia rinviata a giudizio: ha postato foto della figlia minore senza il consenso dell’ex Francesco Sarcina - Come rivela Repubblica la citazione diretta a giudizio è arrivata dopo che il cantante delle Vibrazioni aveva denunciato l'ex moglie per aver pubblicato foto e video della figlia Nina con lo scopo «di trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione» 🔗vanityfair.it

Francesco Totti, foto di famiglia con Isabel e i figli di Noemi Bocchi alle Maldive: ma non c'è traccia di Chanel e Cristian - Continua la vacanza da sogno di Francesco Totti. Dopo il tuffo con gli squali, l’ex capitano della Roma si concede un giro su un gommone a forma di auto. Beato tra le donne: con lui ... 🔗msn.com

