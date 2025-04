Tradimento Kahraman diviso tra l’amore per Oylum e i sospetti sull’attentato a Behram

Kahraman Sarpoglu si troverà a vivere una situazione estremamente delicata nelle prossime puntate di Tradimento, in quanto il suo coinvolgimento emotivo nei confronti di Oylum Yenersoy, consorte del cugino Behram Dicleli, si farà via . L'articolo Tradimento: Kahraman diviso tra l’amore per Oylum e i sospetti sull’attentato a Behram è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Tradimento: Kahraman diviso tra l’amore per Oylum e i sospetti sull’attentato a Behram Leggi su Sbircialanotizia.it Quando il sentimento si insinua laddove non dovrebbe, la quotidianità si trasforma in un terreno minato di emozioni e conflitti interiori.Sarpoglu si troverà a vivere una situazione estremamente delicata nelle prossime puntate di, in quanto il suo coinvolgimento emotivo nei confronti diYenersoy, consorte del cuginoDicleli, si farà via . L'articolotrapere iè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Tradimento, chi è Kahraman: la storia di Oylum e il cugino di Behram - Nelle nuove puntate italiane di Tradimento vediamo entrare in scena Kahraman. Stiamo parlando del cugino di Behram, nonché nipote di Mualla. Le anticipazioni turche segnalano che l’uomo entra nella trama della serie TV in modo incisivo. Ebbene, il pubblico di Canale 5 vedrà Oylum e Kahraman sempre più vicini. Dopo la fine della sua storia d’amore con Tolga e il travagliato rapporto con Behram, ecco che la figlia di Guzide sembra ritrovare il sorriso proprio a fianco del nuovo arrivato. 🔗latuafonte.com

Tradimento, replica puntata 9 aprile 2025 | Video Mediaset - Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9 aprile – con la soap Tradimento (Aldatmak). Nella puntata odierna Tolga chiede a Selin di far cancellare a sua sorella Serra delle foto che quest’ultima ha pubblicato sui social. Selin, dispiaciuta, obbliga la sorella a rimuoverle. cco il video per rivedere l’episodio 139 in replica streaming. 🔗superguidatv.it

Tradimento, anticipazioni 10 aprile: Oltan affronta Tolga che vuole sposare Selin - Tolga ha deciso che sposerà Selin, eppure lancia messaggi contraddittori. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Nel prossimo episodio assisteremo a un confronto tra Oltan e Tolga, prossimo al matrimonio con Selin. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente, trasmesso mercoledì 9 aprile, abbiamo visto Dilek vendicarsi su Yesim per l'aggressione subita: la donna l'ha attirata in una stanza d'hotel con l'inganno, ... 🔗movieplayer.it

Kahraman Sarpoglu e il dilemma dell’amore: nuove rivelazioni in tradimento - Kahraman Sarpoglu affronta un conflitto interiore mentre si avvicina a Oylum Yenersoy, moglie del cugino Behram Dicleli, in un contesto di tensioni familiari e scoperte scioccanti. 🔗ecodelcinema.com

Tradimento, spoiler 2ª serie, Oylum: 'Voglio divorziare da Kahraman, non si fida di me' - Kahraman dice a Oylum di non fidarsi di lei e del suo rapporto con Tolga, così la ragazza lascia Villa Dicleli ... 🔗it.blastingnews.com

Tradimento 2, Zelis tenta di uccidere Behram mentre Kahraman scopre il piano di Mualla - Nell’episodio di Tradimento 2 andato in onda giovedì 24 aprile su Canale 5 – disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity – la tensione raggiunge livelli drammatici. Zelis, agendo di nascosto, ... 🔗informazione.it