Inside Man tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rete 4

Inside Man: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4Questa sera, sabato 26 aprile 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 va in onda Inside Man, film del 2006 diretto da Spike Lee con un cast stellare: Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIl film parte subito forte. In pochi istanti gli spettatori vengono catturati dalla trama: un gruppo di cinque rapinatori entra in una filiale della banca Manhattan Trust, a New York. Dipendenti e clienti della banca vengono tenuti in ostaggio e fatti vestire con delle tute identiche a quelle dei rapinatori. Sul posto arrivano i detective Keith Frazier (Denzel Washington) e Bill Mitchell (Chiwetel Ejiofor). I due coordinano il reparto di polizia del capitano John Darius (Willem Dafoe). Tpi.it - Inside Man: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rete 4 Leggi su Tpi.it Man: trama, cast e streaming delinsu4Questa sera, sabato 26 aprile 2025, alle ore 21,25 su4 va inMan,del 2006 diretto da Spike Lee con un cast stellare: Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIlparte subito forte. In pochi istanti gli spettatori vengono catturati dalla trama: un gruppo di cinque rapinatori entra in una filiale della banca Manhattan Trust, a New York. Dipendenti e clienti della banca vengono tenuti in ostaggio e fatti vestire con delle tute identiche a quelle dei rapinatori. Sul posto arrivano i detective Keith Frazier (Denzel Washington) e Bill Mitchell (Chiwetel Ejiofor). I due coordinano il reparto di polizia del capitano John Darius (Willem Dafoe).

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Follemente" è l'Inside Out di Paolo Genovese (con un cast quasi tutto romano) - Cosa accadrebbe se nella testa di Edoardo Leo entrassero Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria? Cosa, se nella testa di Pilar Fogliati trovassero posto Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi e Vittoria Puccini? Qualcosa di follemente incredibile... 🔗romatoday.it

Mister Movie | A Man on the Inside 2: Mary Steenburgen Affianca Ted Danson! - Ehi, appassionato di serie TV! Preparati perché Netflix sta per alzare l'asticella. "A Man on the Inside" sta tornando per una seconda stagione e, credimi, non vorrai perdertela. A Man on the Inside 2: Mary Steenburgen nella seconda stagione Dimentica la solita minestra riscaldata: qui si parla di innovazione e colpi di scena a raffica. La serie antologica sta per intraprendere un nuovo entusiasmante caso, e il mix di humour e suspense che ha reso la prima stagione un successo è pronto a tornare ancora più esplosivo. 🔗mistermovie.it

A Man on the Inside 2: Mary Steenburgen reciterà nei nuovi episodi della serie con star il marito Ted Danson - La coppia composta da Mary Steenburgen e Ted Danson, attori sposati nella vita reale, lavorerà insieme nelle puntate della stagione 2 di A Man on the Inside. L'attrice Mary Steenburgen è entrata nel cast della stagione 2 della serie A Man on the Inside, il progetto Netflix con protagonista suo marito Ted Danson. Il progetto per la piattaforma di streaming è stato creato da Mike Schur e ha assunto le caratteristiche di uno show antologico, allontanandosi così dalla storia raccontata nel documentario The Mole Agent, distribuito nelle sale nel 2021 e nominato agli Oscar. 🔗movieplayer.it

Approfondimenti da altre fonti

Inside Man, la miniserie di Steven Moffat che ha conquistato Netflix. 🔗Su questo argomento da altre fonti