Dopo i funerali il pontefice riposerà per sempre nella Basilica papale rito semplice e carico di emozione tra familiari e cardinali

(askanews) – Papa Francesco riposa ora, come da suo volere, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche papali. Nelle immagini di Vatican Media alcuni passaggi del rito della tumulazione del suo feretro, durato circa mezz'ora e presieduto dal cardinale Camerlengo Kevin Farrell. Presenti, oltre a cardinali e sacerdoti secondo la liturgia prevista, anche alcuni familiari di papa Bergoglio.

