Muore dopo intervento il sindaco ricorda Sabrina Persona dolce e stimata un dolore immenso

dolore e sgomento tra Caserta e Gaeta per la morte di Sabrina Nardella, la 38enne deceduta a causa di complicazioni post-operatorie seguite a un intervento di chirurgia estetica eseguito nella clinica Iatropolis di Caserta. A ricordarla, con parole di grande affetto, è il sindaco di Gaeta. Casertanews.it - Muore dopo l'intervento, il sindaco ricorda Sabrina. "Persona dolce e stimata, un dolore immenso" Leggi su Casertanews.it e sgomento tra Caserta e Gaeta per la morte diNardella, la 38enne deceduta a causa di complicazioni post-operatorie seguite a undi chirurgia estetica eseguito nella clinica Iatropolis di Caserta. Arla, con parole di grande affetto, è ildi Gaeta.

