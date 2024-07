Addio a Shelley Duvall musa di Altman e per tutti l’indimenticabile Wendy moglie di Jack Nicholson in Shining video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024), ladi Robertprotagonista didi Stanley Kubrick, è morta oggi all’età di 75 anni nel sonno per complicazioni dovute al diabete nella sua casa di Blanco, in Texas. Una scomparsa che la vede scivolare nell’oblio silenziosamente, a dispetto di una vita d’attrice vissuta nel segno di interpretazioni forti al servizio di personaggi tormentati, come la sua, l’angosciatadiTorrance-in“(1980), che l’ha consacrata alla fama internazionale, regalando all’immaginario una protagonista indimenticabile (e non solo per aver schivato l’ascia brandita dallo scapestrato marito alle prese con i suoi demoni), pere per sempre l’angosciatadiinL’annuncio della scomparsa diè stato dato da Dan Gilroy, suo compagno dal 1989, a The Hollywood Reporter e Variety.