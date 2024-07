Potete smettere una volta per tutte di dire che Morgan è un genio?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Vorrei fare alcune considerazioni sul caso di Angelica Schiatti, la cantautrice vittima di stalking, revenge porn e diffamazione da parte di, con cui ha avuto una breve frequentazione in passato. Partiamo da chi ha ricostruito l’intera vicenda, portando alla luce alcuni dettagli agghiaccianti su quanto avvenuto: Selvaggia Lucarelli. Non la generica stampa, come qualcuno ha scritto, ma una giornalista che ha approfondito il caso e ne ha fatto una ricostruzione puntuale e disturbante (perché la verità questo deve fare, disturbare, non certamente compiacere). Perché sottolineo chi sia l’autrice del pezzo? Per due motivi. Il primo: perché quando c’è da depotenziare o delegittimare il lavoro di Selvaggia Lucarelli, si fa in fretta a scrivere “Lucarelli attacca”, “Lucarelli contro”, “Lucarelli lancia una frecciatina a”.