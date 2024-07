Euro 2024 niente finale per Orsato | beffato da un collega dovrà dimettersi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) Danielenon arbitrerà la sua ultima partita in carriera nelladi. Sembrava essere il favorito, soprattutto dopo le designazioni delle semifinali di Vincic per Spagna-Francia e Zwayer per Inghilterra-Olanda. Solitamente, il grande nome che resta escluso dalle semifinali viene scelto per la finalissima. Ma questa volta aè andata male., sarà Marciniak l’arbitro della? Con grande probabilità sarà il polacco Marciniak l’arbitro delladi. La sua stagione è stata sotto tono con la macchia degli errori nella semidi Champions League fra Real Madrid e Bayern Monaco. Una beffa per l’arbitro italiano. Marciniak arbitrato solo 2 gare aglipei ed è ancora presente in Germania, a differenza diche è tornato in Italia: il dettaglio fa pensare alla possibilità di arbitrare ladi