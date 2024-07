Devo dirvi una cosa Beatrice Luzzi fa un annuncio ma si fa sgamare | i suoi fan vanno fuori di testa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Il Grande Fratello è finito ormai da tempo macontinua ad attirare l’attenzione dei social. L’attrice ex ex gieffina ha annunciato un piccolo stop dalle sue pagine social per trascorrere qualche giorno di relax e ovviamente i fan dei Beabaldi – il fandom che durante il reality show condotto da Alfonso Signorini tifava per la coppia composta dae Giuseppe Garibaldi – non hanno perso occasione per commentare questa decisione. “Ciao amici miei bellissimi, mi prendo qualche giorno di riposo perché sono in prima linea da dieci mesi e inizio a crackare. Resto qui fino al 12, quando ci sarà la grande serata a Milazzo”, ha dettoaifan e ovviamente il pensiero di tutti è andato a Giuseppe Garibaldi.