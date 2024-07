Correa e Sanchez idea Como? Il CEO | Speriamo! Fabregas un vantaggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Joaquine Alexispotrebbero trovare posto al? Il CEO del club neopromosso non chiude la porta e spiega la situazione. RISPOSTE – Anche il, come l’Inter, questa mattina è stato ospitato a Palazzo Pirelli dalla Regione Lombardia per essere premiata. A margine dell’evento è intervenuto il CEO della società, al quale è stata fatta una domanda di mercato mirata proprio su due nerazzurri: Joquine Alexis. Per entrambi gli attaccanti il futuro è ancora incerto ma il dirigente delnon ha escluso l’eventuale pista. Pista alla quale, tra l’altro, si aggiunge quella del Marsiglia per, come emerso nelle ultime ore. SPERANZE – Francesco Terrazzani, CEO del, risponde così all’assist di mercato su: «Il mercato? Do una risposta molto semplice che darebbe uno degli amministratori delegati più esperti della Serie A: è una domanda da fare al direttore sportivo.