Conte è un elettroshock per ambiente e spogliatoio a Napoli

(Di martedì 9 luglio 2024) La Gazzetta dello Sport analizza e prova a dare una spiegazione alla scelta di Antoniodi soggiornare nell’hotel in cui soggiornava ilnei ritiri prepartita della stagione dello scudetto. Coincidenza o un messaggio di speranza per i tifosi? Di certo la scelta diper la panchina delha sollevato innanzitutto l’animo dei tifosi e ora sta modellando la squadraè unper, è carico come non mai e pronto a trasferire ai suoi ragazzi la sua cultura del lavoro, la sua fame di campo e di successi. Nessun’altra scelta poteva essere migliore per Aurelio De Laurentiis, che dopo un anno clamorosamente deludente ha deciso di ripartire col botto. E che botto:è il biglietto da visita delle ambizioni del, l’uomo che ridà credibilità alla nuova era azzurra.