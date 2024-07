Carla Bruni verso l’incriminazione sospetti pesantissimi per campagna ‘Sauver Sarko’

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) –è stata convocata oggi 9 luglio di fronte al giudice a cui in Francia è affidata l’inchiesta sulle ritrattazioni fasulle dell’uomo d’affari franco libanese Ziad Takieddine per una eventuale messa in stato di accusa, rende noto una fonte citata da Bfmtv., moglie dell’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy, è sospettata di “occultamento di corruzione di testimone” e di “associazione per preparare reati di frode giudiziaria e di corruzione di agenti pubblici stranieri”. Il giudice potrebbe invece decidere di considerarla solo come “testimone assistito”, una posizione intermedia fra il testimone e lo stato di accusa. Il caso in cui è coinvolta-Sarkozy ruota intorno alladi comunicazionelanciata nel 2020 da diverse decine di personalità, fra cui Mimi Marchand, star della stampa gossip considerata vicina a, per sdoganare l’ex Presidente dall’accusa di aver ricevuto finanziamenti dalla Libia di Gheddafi per la suaelettorale del 2007, accusa per cui sarà messo a giudizio dal gennaio del 2025.